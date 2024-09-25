هذا ما فعله نازحون سوريون خلال القصف!

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عُلم أن نازحين سوريين حاولوا الدخول إلى المناطق التي تحتضن النازحين من جنوب لبنان بهدف الاستفادة عبر "وسطاء" من المساعدات التي يجري تقديمها سواء على المدارس أو المنازل.وإثر ذلك، جرى التعميم على وحدات ولجان شعبية معنية بمساعدة النازحين، بالالتفات فوراً إلى مسألة توزيع المساعدات عبر تأكيد تسليما بـ"اليد" ومباشرة إلى المحتاجين لها كي تصل إلى مكانها الصحيح.