جنوبيون غاضبون من إيران!

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في ظل الضربات الإسرائيلية التي طالت جنوب لبنان وأسفرت عن إستشهاد المئات وجرح الالاف برزت تصريحاتٌ مثيرة للجدل من إيران تفيد بأن الأخيرة جاهزة لعقد محادثات مع الأميركيين حول البرنامج النووي.إحدى النازحات من جنوب لبنان علقت على الخبر قائلة لـ"لبنان24": "قرأت ما قرأته ووجدت أننا كبش محرقة، ولن أقول أكثر من ذلك".فعلياً، فإن تقاطع التصريح الإيراني مع ضربات جنوب لبنان تركَ تساؤلات عن مدى إهتمام طهران بما يشهده "حزب الله"، في حين تقول مصادر معنية بالشأن العسكريّ إن الطرفين يعملان معاً على قيادة الجبهة، لكن لكل جهة مصلحتها، ولطهران غايتها السياسية عبر التقرب من الأميركيين، ما قد ينعكس إيجاباً على لبنان خلال وقتٍ قريب.