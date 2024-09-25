Advertisement

لبنان

بالأرقام.. حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على البقاع ترتفع

Lebanon 24
25-09-2024 | 01:46
A-
A+
Doc-P-1251575-638628515085485265.png
Doc-P-1251575-638628515085485265.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهد البقاع فجر اليوم، موجة جديدة من الغارات الإسرائيلية، التي استهدفت عددا من المواقع داخل البلدات.
 
وكانت قد شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية، حسب مندوبة "لبنان24"، سلسلة غارات على بلدات حوش الرافقة والخضر ورياق وسهل سرعين وسهل اللبوة، في البقاع.
Advertisement
 
في السياق، أفادت المعلومات أن عدد شهداء البقاع ارتفع إلى 116 شخصًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي.
 
وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أن موجة جديدة من الغارات بدأت على مناطق لبنانية مختلفة، في حين أجّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارته إلى نيويورك لبحث التطورات.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-09-25
04:28 | 2024-09-25
05:07 | 2024-09-25
05:00 | 2024-09-25
05:00 | 2024-09-25
04:54 | 2024-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24