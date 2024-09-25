بالأرقام.. حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على البقاع ترتفع

شهد البقاع فجر اليوم، موجة جديدة من الغارات الإسرائيلية، التي استهدفت عددا من المواقع داخل البلدات.

وكانت قد شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية، حسب مندوبة "لبنان24"، سلسلة غارات على بلدات حوش الرافقة والخضر ورياق وسهل سرعين وسهل اللبوة، في البقاع.

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في السياق، أفادت المعلومات أن عدد شهداء البقاع ارتفع إلى 116 شخصًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أن موجة جديدة من الغارات بدأت على مناطق لبنانية مختلفة، في حين أجّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارته إلى نيويورك لبحث التطورات.