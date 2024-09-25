إسرائيل تستهدف الطاقم الإعلامي مجددًا.. استشهاد مصور المنار كامل كركي

أفادت مندوبة "لبنان24" عن استشهاد الزميل المصوّر في قناة "المنار"، كامل كركي، بغارة إسرائيليّة على بلدة القنطرة، عقب الغارات الإسرائيلية التي يشنها العدو منذ 3 أيام على مناطق لبنانية مختلفة.



وكان قد عمل كركي على مدى خمسة وعشرين عاماً في قناة المنار. ويعرف عنه زملاؤه في المقرات الرسمية التي تولى تغطية النشاطات فيها، دماثة اخلاقه وروحه المحببة وتعاونه الكامل في كل ما يخدم العمل الاعلامي.

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