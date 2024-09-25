Advertisement

لبنان

إسرائيل تستهدف الطاقم الإعلامي مجددًا.. استشهاد مصور المنار كامل كركي

Lebanon 24
25-09-2024 | 02:49
A-
A+
Doc-P-1251599-638628548915467602.jpg
Doc-P-1251599-638628548915467602.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" عن استشهاد الزميل المصوّر في قناة "المنار"، كامل كركي، بغارة إسرائيليّة على بلدة القنطرة، عقب الغارات الإسرائيلية التي يشنها العدو منذ 3 أيام على مناطق لبنانية مختلفة.

وكان قد عمل كركي على مدى خمسة وعشرين عاماً في قناة المنار. ويعرف عنه زملاؤه في المقرات الرسمية التي تولى تغطية النشاطات فيها، دماثة اخلاقه وروحه المحببة وتعاونه الكامل في كل ما يخدم العمل الاعلامي.
Advertisement

لبنان

تعازي ووفيات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-09-25
04:28 | 2024-09-25
05:07 | 2024-09-25
05:00 | 2024-09-25
05:00 | 2024-09-25
04:54 | 2024-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24