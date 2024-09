"قادر 1" يدخل المواجهات بين اسرائيل وحزب الله للمرة الأولى.. ما هي مميزاته؟

Advertisement

أعلن حزب الله عن استهداف مقر الموساد الاسرائيلي في تل ابيب مستخدماً صاروخ "قادر 1" البالستي للمرة الأولى فما هو هذا الصاروخ وما هي قدراته؟فعلياً، لم يتم الكشف عن تفاصيل تقنية دقيقة حول صاروخ قادر 1، مثل مداه الدقيق وحمولته التفجيرية. ومع ذلك، فإن تصنيفه كصاروخ باليستي يشير إلى أنه يتميز بمدى أطول وقدرة على المناورة أكبر مقارنة بالصواريخ التقليدية.ويعتبر صاروخ قادر 1 عنصرًا مهمًا في ترسانة حزب الله، حيث يوفر قدرة ردع أكبر ويجعله تهديدًا أكثر جدية لأعدائه، ومن شأن ظهوره في المنطقة تغيير قواعد اللعبة وجعل الصراعات أكثر تعقيدًا وخطورة.ويمثل صاروخ قادر 1 تهديدًا مباشرًا لإسرائيل، حيث يمكن استخدامه لضرب أهداف عميقة داخل الأراضي الإسرائيلية.و الصاروخ الباليستي أو الصاروخ القوسي أو القذيفة التسيارية هو صاروخ يتّبع مساراً منحنياً (أو شبه مداري)، وهو مسار يتأثّر حصراً بالجاذبيّة الأرضيّة والاحتكاك الهوائي. له القدرة على حمل أنواع مختلفة من الرؤوس الحربية مثل الرؤوس الكيميائية (النووية) والشديدة الانفجار أي إنه السلاح الذي لا يعرف الحدود بين الدول.ويعدّ الصاروخ الباليستي من إمكانات الردع "القوية"، ويمتاز بالقدرة على الوصول الى اهداف بعيدة المدى في أي وقت، وبتكاليف أقل اذا ما قورنت بالطائرات لنفس الغرض.ويطلق على الصواريخ العابرة للقارات "باليستية" من الكلمة الإنكليزية "Ballistic" وهي اختصارًا لعبارة "the flight of an object through space under the force of gravity only" أي تحرك الجسم في الفضاء تحت تأثير الجاذبية فقط.