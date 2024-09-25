وزارة الزراعة نعت الشهيد قاسم كلاس

نعت وزارة الزراعة في بيان، المساعد الفني البيطري في مصلحة زراعة النبطية الشهيد قاسم علي كلاس، الذي استشهد أمس، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على جنوب لبنان.



وجاء في بيان النعي: "لقد كان الشهيد كلاس مثالًا للتفاني والعطاء في خدمة القطاع الزراعي ولم يدخر جهدًا في أداء واجبه الوطني والمهني بكل إخلاص وتفانٍ. إن وزارة الزراعة تتقدم بأصدق التعازي وأحر المواساة إلى عائلة الشهيد وأحبائه، سائلين الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته وأن يمن على أهله وذويه بالصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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