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لبنان

بـ"ألماس" وتكتيكات روسية.. هكذا يستعد حزب الله للحرب مع اسرائيل

Lebanon 24
25-09-2024 | 03:27
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كتبت "سكاي نيوز عربية":
يمتلك حزب الله ترسانة ضخمة من الصواريخ والطائرات بدون طيار والصواريخ المضادة للدبابات التي يمكنه نشرها لمواجهة اسرائيل.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن من بين أسلحة حزب الله الجديدة الأكثر خطورة صاروخ مضاد للدبابات موجه من صنع إيران يسمى "ألماس" والذي يمنح حزب الله درجة عالية من الدقة في ضرباته مقارنة بما كان عليه عندما خاض آخر حرب مع إسرائيل في عام 2006.
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وتصاعد خطر اندلاع حرب شاملة يوم الإثنين الماضي، بعدما كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان بما في ذلك العاصمة بيروت، مما أسفر عن استشهاد ما يقرب من 500 شخص وإصابة أكثر من 1600 آخرين في أكثر يوم دموي في لبنان منذ بدء حرب غزة العام الماضي.

وتقول إسرائيل إنها تريد دفع حزب الله بعيدا عن الحدود وإضعاف قدراته العسكرية حتى يتمكن نحو 60 ألف شخص اضطروا إلى إخلاء منازلهم في شمال إسرائيل.

وبحسب أوساط لديها معرفة بحزب الله فإنه سرّع استعداداته للحرب في الأشهر الأخيرة، فوسع شبكتها من الأنفاق في جنوب لبنان، وأعاد تمركز المقاتلين والأسلحة.

ويقول مسؤولون أميركيون وإقليميون إن إيران زادت من إمدادات الأسلحة الصغيرة والقذائف الصاروخية، إلى جانب الصواريخ الموجهة وغير الموجهة بعيدة المدى للحزب.

وقال ضابط عسكري سابق في حزب الله في إشارة إلى الاستعدادات العسكرية: "الجنوب أشبه بخلية نحل الآن. كل ما يملكه الإيرانيون، نملكه نحن".

ويقول المحللون العسكريون إن حزب الله قد ينسخ التكتيكات التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا، بإطلاق وابل من الصواريخ وأسراب من الطائرات بدون طيار في محاولة لإرباك أو تعطيل الدفاعات الجوية الإسرائيلية وضرب القواعد العسكرية أو الموانئ وشبكة الكهرباء في البلاد. (سكاي نيوز)

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