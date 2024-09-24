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لبنان

الأبيض تسلم شحنة مساعدات تركية: سنفتتح المستشفى التركي خلال أسابيع

Lebanon 24
24-09-2024 | 17:40
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تسلم وزير الصحة العامة فراس الابيض اليوم شحنة مساعدات تركية  وصلت  إلى  القاعدة الجوية  في مطار رفيق الحريري الدولي على متن طائرة تركية لدعم القطاع الصحي في حضور السفير التركي علي باريش  اولوصوي وقائد جهاز امن المطار العميد فادي الكفوري.
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وقال الوزير الأبيض: "نحن اليوم في المطار نستقبل طائرة عسكرية مقدمة الى لبنان من تركيا ومن الشعب التركي لتوجيه رسالة مهمة جداً للشعب اللبناني ،الرسالة الأولى هي رسالة تضامن تقول من خلالها للشعب اللبناني انت لست وحيداً ونحن نقف الى جانبكم ونقدم كل الدعم لصمود هذا الشعب بوجه الاعتداء الغاشم الذي يتعرض له وسقط من جرائه الاعداد الكبيرة من الشهداء ومن الجرحى".

أضاف: "هذه الرسالة أبلغها الرئيس اردوغان للرئيس نجيب ميقاتي ومن خلال ما سمعناه ايضاً بالأمس من كلام الرئيس اردوغان على منبر الأمم المتحدة ، ورسالة الدعم المعنوي هذه للشعب اللبناني في هذا الوقت بالذات تحمل اهمية كبيرة جداً لنا هنا في لبنان".

تابع: "الرسالة الثانية موجهة الى القطاع الصحي في لبنان الذي بذل الكثير خلال الأيام الماضية والذي عمل من دون توقف وقدم كل التضحيات والبذل، وهذه الرسالة تعبر عن توفير الادوية والمستلزمات التي يحتاجها هذا القطاع لكي يستطيع الاستمرار بالقيام بواجباته بخاصة من خلال التوسع الذي نشهده بالاعتداءات على لبنان ، ولهذا يجب علينا البقاء على جهوزية عالية في مواجهة اي امر ممكن ان يحصل من قبل العدو الاسرائيلي".

وقال: "اريد ان اغتنم هذه المناسبة ايضاً لكي اعلن ان المستشفى التركي الذي كانت تركيا قد قدمته للشعب اللبناني للوقوف الى جانب لبنان بخاصة في حالات الحروب، سيتم افتتاح هذا المستشفى ان شاء الله في القريب العاجل خلال فترة اسابيع قليلة جداً وسيقوم بدوره كذلك بالاستجابة لمعالجة جرحى الحرب الدائرة على لبنان في الجنوب. واكرر باسم الشعب والحكومة كل الشكر و التقدير لتركيا وشعبها على هذه المبادرة المهمة جداً ، وعلى كل حال هي ليست المرة الأولى لأن تركيا عودتنا دائماً على الوقوف الى جانب لبنان خلال كل المصاعب والمحن التي نواجهها".

ورداً على سؤال عن الدول التي ارسلت مساعدات حتى الآن قال: "وصلتنا مساعدات حتى الأن من العراق والأردن ومصر ومن دول اخرى وهناك مساعدات اخرى في طريقها الى لبنان ووزارة الخارجية تقوم بالتواصل مع جهات اخرى ، والجميع يؤكد دعمه وتضامنه مع الشعب اللبناني".

ورداً على كيفية التعامل مع وجود نازحين في المدارس في معظم المناطق أجاب : "لقد فعلّت وزارة الصحة العامة خططها بموضوع النازحين ، واغتنم الفرصة للتذكير بالرقم 1787 خاصة لمرضى غسيل الكلى والامراض السرطانية وللحوامل ، وسنعقد عند الساعة الخامسة من مساء اليوم مؤتمراً صحافيا في وزارة الصحة لتفصيل كل الأمور التي ستقوم بها وزارة الصحة وهو مخصص لموضوع النازحين والنزوح".


من جهته اكد السفير التركي  "وقوف تركيا والشعب التركي الى جانب لبنان وشعبه دائماً ، وهذه رسالة تؤكد أواصر العلاقة مع هذا البلد وشعبه وكما كنا دائماً نقف الى جانب لبنان نحن اليوم كذلك ايضاً وهذه المساعدات اليوم هي معدات صحية وطبية وغذائية وان الدعم التركي مستمر للبنان وشعبه".
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