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لبنان
مؤسسة الحريري استنفرت فريق عملها لمؤازرة بلدية صيدا في مواجهة تداعيات العدوان
Lebanon 24
25-09-2024
|
03:32
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اعلنت مؤسسة الحريري في بيان انه "منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على لبنان، بتوجيهات من رئيستها بهية الحريري، استنفرت فريق عملها لمؤازرة بلدية صيدا في مواجهة تداعيات العدوان والوقوف الى جانب أهلنا النازحين من مختلف مناطق الجنوب"، ولفتت الى انه "متابعةً للاجتماع الطارئ الذي عقد الإثنين في البلدية لتنسيق عمليات تنظيم استقبال وإيواء النازحين في المدارس وتأمين احتياجاتهم الضرورية، يعمل فريق المؤسسة على دعم بلدية صيدا من خلال المكتب الفني للبلدية في تفعيل غرفة العمليات التي يديرها عضو المجلس البلدي مصطفى حجازي، بالتعاون مع المؤسسة والصليب الأحمر اللبناني وبمشاركة المجتمع الأهلي".
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ويقوم فريق المؤسسة بـ"العمل ضمن مجالات التجهيز اللوجستي والتقني والرقمي لغرفة العمليات وآلياتها، وتقديم الدعم الفني لآليات غرفة العمليات بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني وغرفة عمليات المحافظة، ومواكبة المدارس والجامعات عبر الشبكة المدرسية لصيدا والجوار لفتح أبوابها كمراكز إيواء والتنسيق مع البلدية حول توزيع الجمعيات على مراكز الإيواء (16 مركزاً)، وتفعيل الـcall center عبر فريق من المتطوعين لمتابعة توزع النازحين واحتياجات مراكز الإيواء، وإحصاء وتوزيع تقديمات المجتمع الأهلي لمراكز الإيواء بإشراف البلدية، واعداد قاعدة البيانات وتحليلها واستخلاص التقارير حول واقع النزوح واحتياجاته، والمتابعة مع مدراء مراكز الإيواء والمنسقين من الجمعيات حول الإجراءات والمعايير المطلوبة لإدارة المراكز بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني، وتسلّم المؤسسة بالتعاون مع تيار المستقبل – منسقية صيدا والجنوب الإشراف على مركزي إيواء ثانوية ثريا فارس أبو علفا والجامعة اللبنانية".
وتقدم المؤسسة "خدمات عياداتها النقالة للنازحين في مراكز الإيواء، ومواصلة النقل المجاني للحالات الباردة من المستشفيات واليها (ضمن نطاق صيدا) بخاصة مع تزايد الضغط على المستشفيات والأجهزة الإسعافية في الحالات الطارئة. وفي هذا الإطار، انتقل فريق العيادات النقالة التابعة للمؤسسة الى عدد من مراكز الإيواء وقام بجردة للأمراض المزمنة في صفوف أهلنا النازحين لتحديد احتياجاتهم من الأدوية المخصصة لهذه الأمراض تمهيداً لتأمينها لهم، كما قام الفريق بمعالجة حالتي حروق بينهم واعطائهما المسكنات اللازمة" .
وسيتم تنظيم زيارات وحضور يومي للعيادات النقالة في مراكز ثانوية ثريا فارس أبو علفا، متوسطة عبرا الرسمية ، صيدا الإبتدائية الرسمية المختلطة ، الإصلاح المتوسطة الرسمية والنادي المعني لمواكبة النازحين صحياً وتأمين كل ما هو مطلوب من أدوية أمراض مزمنة وحروق ومطهرات ومعقمات.
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