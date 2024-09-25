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لبنان

الخماسية التقت لودريان.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
25-09-2024 | 03:49
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عقد لقاء مساء امس في مقر السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر في بيروت جمع المبعوث الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان الى سفراء الخماسية، حيث جرى بحث في آخر التطورات على الساحة الداخلية اللبنانية لا سيما موضوع رئاسة الجمهورية.
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التقت

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