أرسلان: حمايتنا تحتم علينا دعم المقاومة وشد أزرها

كتي رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان عبلر منصة "اكس":" في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها جميع اللبنانيين وأهلنا أبناء الجنوب على وجه الخصوص، أهنئ الشعب اللبناني بكل فئاته وطوائفه بإحاطة اهلنا من الجنوب الغالي ورعايتهم في كل المناطق، كما نتقدم بالشكر الجزيل للسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد والحكومة والشعب السوري الذي قام بدوره بفتح الحدود لاستقبال أبناء الجنوب وهذه ليست بجديدة عليه. في هذا الوقت كل السياسة وآرائها المتعددة تقف في خشوع أمام دم كل شهيد سقط وجريح أصيب في هذا العدوان الغاشم على لبنان كل لبنان، وليس أمامنا إلا تجسيد وتوحيد القناعة الوطنية بأن حمايتنا تحتم علينا دعم المقاومة وشد أزرها وتجلي وحدتنا الوطنية بأبهى صورها… حمى الله لبنان من غطرسة ووحشية العدو الصهيوني الغاشم".

Advertisement