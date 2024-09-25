إسرائيل توسع عملياتها لتطال قضاءي كسروان والشوف.. وحزام ناري عنيف من الجنوب إلى البقاع

شنت طائرات العدو الإسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت مناطق متعددة في لبنان، ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة وسقوط ضحايا.

وقد طالت الغارات بلدات النبي شيت، الخضر، الخريبة، الجرد، عدلون، العدوسية، مرتفعات إقليم التفاح، كفرملكي، عدشيت، ياطر، الزهراني، جرجوع، المعيصرة في كسروان، جباع، حاريص، صفد البطيخ، تبنين، كفرمان، جبشيت، جون، النبطية، طيرفلسايه، جروجد حربتا، جبشيت، الشهابية، مرتفعات الريحان وحداثا.

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كما استهدفت غارات معادية أطراف جرجوع ومحيط نهر الزهراني، وبين النجارية والغازية قرب منشآت النفط، إضافة إلى بلدة كفرحتى ومرتفعات القطراني والريحان والجبور، وصولاً إلى بلدة جون في قضاء الشوف.

كما واستهدفت غارات إسرائيلية منطقة شتورا في البقاع.

كذلك، شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة استهدفت منطقة في محيط منشأة الزهراني النفطية، من دون إصابة الخزانات بأي أضرار.

عدّاد الشهداء يرتفع

وسقط صباح اليوم 3 شهداء في قبريخا هم الشهيد محمد عبد الرحمن فحص والشهيد احمد محمد فحص والشهيد علي يوسف فحص.

كما واستفاقت البازورية على مجزرة إسرائيلية أخرى راح ضحيتها 4 أشخاص بينهم طفلتين.

وفي تصعيد آخر، أفادت مندوبة "لبنان24" أن طائرات العدو الإسرائيلي شنّت غارة جوية على بلدة المعيصرة الكسروانية.



وحسب المعلومات استهدفت الغارة منزل الشهيد علي عمرو، ما ادى في حصيلة اولية إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة بجروح.



من ناحية أخرى افاد مركز الطوارئ في وزارة الصحة أن غارة العدو الإسرائيلي اليوم على بلدة عين قانا جنوب لبنان أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة عشر بجروح، في حين سقط 4 شهداء في جون.