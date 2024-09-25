بلدية بيت الفقس ـ الضنية تعلن إستقبال ومساعدة النازحين

أعلنت بلدية بيت الفقس وجمعية "النهضة الخيرية" في بلدة بيت الفقس – الضنية، في بيان، أنهما "على أتم الإستعداد لاستقبال القادمين من الجنوب الحبيب وضاحية بيروت الجنوبية والبقاع الأشم في مبنى مدرسة بيت الفقس الرسمية ومبنى الجمعية والبلدية، وذلك ضمن الإمكانات المتوافرة"، وأعلنتا عن "تشكيل خلية أزمة لمتابعة الأوضاع واستقبال الوافدين إلى البلدة".

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