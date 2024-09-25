هل القى الجيش الاسرائيلي مناشير تحذيرية فوق الكحالة؟

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نفت مندوبة "لبنان 24" الانباء المتداولة عن إلقاء مناشير تحذيرية فوق الكحالة.وكانت اخبار قد انتشرت عن ان الجيش الاسرائيلي رمى بمناشير فوق منطقة الكحالة طالب فيه الاهالي باخلاء المنطقة في غضون ساعتين.