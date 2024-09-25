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لبنان
هل القى الجيش الاسرائيلي مناشير تحذيرية فوق الكحالة؟
Lebanon 24
25-09-2024
|
04:54
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نفت مندوبة "لبنان 24" الانباء المتداولة عن إلقاء مناشير تحذيرية فوق الكحالة.
وكانت اخبار قد انتشرت عن ان الجيش الاسرائيلي رمى بمناشير فوق منطقة الكحالة طالب فيه الاهالي باخلاء المنطقة في غضون ساعتين.
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