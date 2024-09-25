وديع الخازن أثنى على جهود ميقاتي: نأمل أن تثمر ضغطا دوليا لوقف الهجمات الاسرائيلية

أثنى الوزير السابق وديع الخازن، في بيان، على "الجهود التي يبذلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في محاولة لتعويض الفراغ الدستوري الذي يمرّ به لبنان في هذه المرحلة الحرجة". وأمل أن "تثمر هذه الجهود ضغطًا دوليًا نحو وقف تبادل الهجمات الإسرائيلية والعمل على تحقيق الاستقرار".

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وفي هذا الإطار، أشار الخازن، إلى أن "لبنان، يحتاج إلى تعزيز صدقيته على المستوى الدولي بإنتخاب رئيس للجمهورية كي يرأس المفاوضات المُحتملة بصفته المُخوّل، بحسب المادة 52 من الدستور، بعقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالإتفاق مع رئيس الوزراء".



ووجّه الخازن "تحية إجلال لأرواح الشهداء الذين قدّموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن، ودعا للجرحى بالشفاء العاجل".



كما أعرب الخازن عن تقديره "للجهود الجبارة التي يبذلها وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض في مواجهة التحديات الصحية الكبيرة"، متمنياً للبنان "الخروج من هذه المحنة موحدا وفي أسرع وقتً".



