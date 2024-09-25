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لبنان

"حزب الله" حاول إستهداف أحد المواقع الاستراتيجيّة... ماذا كشفت وزارة إسرائيليّة؟

Lebanon 24
25-09-2024 | 05:06
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زعمت شركة الكهرباء الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أنّ "حزب الله" حاول إستهداف أحد مواقعها الاستراتيجية، لكن بفضل الدفاعات، التي تم إقامتها سابقاً، فشلت محاولته"، بحسب الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت". (الامارات 24)
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