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لبنان
كركي: لاستقبال مرضى غسيل الكلى النازحين في المستشفيات تحت طائلة فسخ العقد
Lebanon 24
25-09-2024
|
05:20
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نظراً للأوضاع والظروف الأمنية الراهنة في الجنوب والبقاع وغيرها من المناطق والمحافظات اللبنانية،
وحيث أن عدداً كبيراً من النازحين المضمونين أو المستفيدين على عاتقهم هم مرضى غسيل كلى، يلزمهم تلقّي العلاج اللازم وإجراء جلسات غسيل الكلى في المواعيد المحدّدة لها،
لذلك:
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي تعميماً تحت الرقم 2068 تاريخ 25/ 9/ 2024 طلب بموجبه من كافة المستشفيات إستقبال مرضى غسيل الكلى الضمونين النازحين والمستفيدين على عاتقهم وإجراء جلســـــــات غسيل الكلـى اللازمة لهم، تحت طائلة فسخ العقد مع كل مستشفى في حال عدم استقبالهم أو عدم الإلتزام التام بالتعرفة المعتمدة من قبل الصندوق لجلسات غسيل الكلى، على أن يتم تسوية المعاملات والموافقات اللازمة لاحقاً بالتعاون بين مكاتب الصندوق ومديرية ضمان المرض والأمومة، وفقاً لمسلك العمل المعتمد حالياً عند إجراء جلسات غسيل كلى في أكثر من مستشفى لنفس الحالة الإستشفائية (نفس المريض).
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وأعلن د. كركي بأنه سوف يتخذ كافة القرارات والإجراءات اللازمة لتأمين طبابة وإستشفاء جميع المضمونين النازحين في ظل الأوضاع الصعبة التي تمرّ بها البلاد.
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