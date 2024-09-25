بعد الإعتداءات الإسرائيليّة على لبنان.. حفيد الخميني يُوجّه رسالة إلى نصرالله ما هو مضمونها؟

أفادت وكالة مهر للأنباء أنّ حسن خميني حفيد الإمام الخميني وجّه رسالة للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أكد فيها أنّه جاهزٌ للجهاد في لبنان ضدّ إسرائيل.

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وجاء في نص الرسالة:"بسم الله الرحمن الرحیمقال الله تبارک و تعالی: "وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِین".الأخ المجاهد العزیز الشامخ حجة الإسلام والمسلمین السید حسن نصرالله (دامت برکاته)سلام علیکم بما صبرتم و نعم عقبی الدارإن نضالکم ونضال إخوانکم وأخواتکم اللبنانیین الغیاری فی مواجهة الکیان الصهیونی الغاشم هو فخر لکل مسلم وشرف لکل حر.إن الشهادة فی رأی الإمام الخمینی هی «فن رجال الله»، والیوم أیها الأعزاء أنتم تزینتم بفن الصمود والمقاومة أمام من هم الأمثلة الواضحة علی القبح والإجرام.أولئک الذین لا یفهمون سوی لغة القوة، ولم یتمتعوا بأقل حظ من الإنسانیة، والیوم تحت حمایة الدعم الشامل من الحکومات الغربیة والصمت المخزی للحکومات العربیة والمشاهدة المخجلة من قبل الحکومات الشرقیة، یقومون بارتکاب کل عمل من أعمال العنف والجریمة.إن إرادة وصمود أبناء حزب الله فی لبنان والمجاهدین الفلسطینیین فی غزة، هی الیوم معیار الحق ورمز لا مثیل له للشرف والحریة.وحقاً، اللسان والقلم الذی یبقی صامتاً، والسلاح الذی یبقی فی الغمد الیوم، ولا یقوم بالدفاع عن حقکم و مظلومیتکم، ألا یکون حائراً ومخزیاً یوم القیامة؟!أنا ککل أبناء الخمینی العظیم الروحیین، بکل شرف أعلن لکم، یا أخی المجاهد، بأننی مستعد لتقدیم أی خدمة فی سبیل الدفاع عن الإسلام وفی طریق الجهاد ضد الکیان الصهیونی المزیف، وعلی استعداد لأن أکون معکم فی أی خندق ترونه ضروریا. فأفوز معکم فوزاً عظیماً. إن شاء اللهأخوکم سید حسن الخمیني". (وكالة مهر)