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لبنان

لمنع الاحتكار... قائمقام الهرمل كلّف القوى الأمنية تسيير دوريات للكشف على محطات المحروقات والمحال التجارية

Lebanon 24
25-09-2024 | 05:29
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كلّف قائمقام الهرمل طلال قطايا القوى الأمنية تسيير دوريات للكشف على محطات المحروقات والغاز والسوبرماركات والمحال التجارية لمنع الاحتكار، كما كلّف القوى الأمنية منع السوريين من التجول في الأماكن العامة في هذه الظروف بدءا من الرابعة بعد الظهر حتى الثامنة صباحا.
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