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لبنان

مستشفى تل شيحا ينفي شائعة متداولة

Lebanon 24
25-09-2024 | 05:38
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صدر عن ادارة مستشفى تل شيحا البيان التالي : "تناقلت مواقع الاخبار والتواصل الاجتماعي خبرا" عن توقيف ممرضة تعمل في المستشفى بتهمة التعامل مع العدو الاسرائيلي.

يهم ادارة المستشفى ان تنفي الخبر جملة وتفصيلا" ، فالممرضة موجودة في المستشفى وتعمل بدوامها العادي في خدمة المرضى.
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وتدعو ادارة المستشفى الى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم الانجرار وراء الشائعات غير المؤكدة، واكدت انها تحتفظ بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يروج وينشر  اخبارا" كاذبة تسيء الى سمعة المستشفى والعاملين فيه، بخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".
 
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