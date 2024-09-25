نقابة المحررين عزت بمصور "المنار" ودانت استمرار الاعتداءات على المدنيين

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دانت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في بيان، "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين في المناطق اللبنانية كافة،واتساع مجازرها ذات الطابع الابادي، حاصدة المزيد من الابرياء، ولم توفر هذه المجازر الصحافيين والمصورين وكان آخرها ارتقاء المصور في قناة المنار كامل كركي الذي قضى بالقصف الصهيوني في بلدته القنطره".وختمت: "إن نقابة المحررين إذ تتقدم بأصدق العزاء من عائلة المصور الشهيد واسرة المنار، وتسأل الله أن يحمي لبنان ،كل لبنان، من هول المجازر التي ترتكبها إسرائيل في حق شعبه والتي يندى لها جبين الانسانية خجلا في ظل صمت دولي مريب".