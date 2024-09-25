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لبنان

عمال ومستخدمو كهرباء لبنان نعوا زميلتهم فرح كجك وعائلتها

Lebanon 24
25-09-2024 | 05:59
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نعت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في بيان "الزميلة الدكتورة فرح كجك التي استشهدت مع زوجها وأولادها ووالدها ووالدتها وشقيقتها، جراء عدوان العدو الإسرائيلي".

ختم البيان: "نسأل الله ان يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جنانه، وأن يلهم أحباءهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل ، وتتوجه النقابة بأسمى آيات التعازي والتبريك لعائلة المهندسة الدكتورة فرج كجك والعمال والمستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان. رحم الله الدكتورة وعائلتها، وحفظ الله لبنان من كل شر".        
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