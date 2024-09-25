عمال ومستخدمو كهرباء لبنان نعوا زميلتهم فرح كجك وعائلتها

نعت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في بيان "الزميلة الدكتورة فرح كجك التي استشهدت مع زوجها وأولادها ووالدها ووالدتها وشقيقتها، جراء عدوان العدو الإسرائيلي".



ختم البيان: "نسأل الله ان يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جنانه، وأن يلهم أحباءهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل ، وتتوجه النقابة بأسمى آيات التعازي والتبريك لعائلة المهندسة الدكتورة فرج كجك والعمال والمستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان. رحم الله الدكتورة وعائلتها، وحفظ الله لبنان من كل شر".

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