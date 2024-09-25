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لبنان

في بنت جبيل... 5 شهداء من عائلة واحدة

Lebanon 24
25-09-2024 | 06:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إستشهاد 5 أشخاص من عائلة واحدة في بنت جبيل.
 
وبحسب المعلومات، فإنّ الشهداء هم:
 
- عبير منيف نصار زوجة قاسم نعمة ببضون
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- غدير قاسم نعمة بيضون
- علي قاسم نعمة بيضون
- هادي قاسم نعمة بيضون
- الرضيع حسن محمد زريق
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