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لبنان

مصادر تكشف: شبكة اتصال خاصة بـ"الحزب".. وهذه خسائر ضربة "البيجرز"

Lebanon 24
25-09-2024 | 06:01
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أفادت مصادر مطلعة لـ "رويترز" أن حزب الله يعتمد على شبكة هاتفية ثابتة مخصصة وأجهزة أخرى لتعزيز قدرته على التواصل، ما يتيح له الحفاظ على قنوات الاتصال الداخلية وسط الأوضاع المتوترة.

ووفقاً للمصادر، فإن الحزب كان يعمل بوتيرة متسارعة لإدخال الصواريخ إلى لبنان، تحسباً لصراع طويل الأمد مع محاولته تجنب الانجرار إلى حرب شاملة مع إسرائيل.
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في سياق متصل، أكد مسؤول أمني كبير أن الهجمات الصاروخية لحزب الله لا تزال ممكنة نظراً لأن سلسلة القيادة داخل الحزب بقيت فعالة وتعمل بكفاءة رغم التحديات الميدانية.

وفي تقارير إضافية لـ "رويترز"، أُشير إلى أن حوالي 1500 عنصر من حزب الله قد أُصيبوا بالعمى أو فقدوا أيديهم نتيجة هجمات استهدفت أجهزة الاتصال اللاسلكي الخاصة بالحزب، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي ضدّ لبنان. (الجزيرة)
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