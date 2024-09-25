طوارىء الصحة: شهيدان و27 جريحا في غارة اسرائيلية على تبنين

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن" غارة العدو الإسرائيلي اليوم على بلدة تبنين جنوب لبنان أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة سبعة وعشرين شخصا بجروح".





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