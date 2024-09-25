محفوظ حذّر مواقع إلكترونية من ترويج إشاعات إسرائيلية بهدف الإثارة الطوائفية والسياسية

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قال رئيس "المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع" عبدالهادي محفوظ في تصريح: "من جديد، يثمن المجلس التضامن اللبناني من كل المكونات والمناطق الذي تجسد وتبلور بعد الاعتداءات الاسرائيلية التي تستهدف المدنيين اللبنانيين بهدف التهجير واثارة الشكوك والتشويش والاثارة".أضاف: "اللافت ان الاعلام اللبناني عموما، كان جزءا من هذا التضامن اللبناني مع المهجرين من الجنوب والضاحية، ومع ذلك وخروجا على ظاهرة التضامن هذه، فإن بعض المواقع الإلكترونية تساهم في ترويج الإشاعات الإسرائيلية بهدف الإثارة الطوائفية والسياسية. من هنا، يحذر المجلس الوطني للاعلام هذه المواقع، وخصوصا احدها، ويلفتها في شاستمرارها بإحالتها الى القضاء ومكتب جرائم المعلوماتية وبسحب العلم والخبر منها".