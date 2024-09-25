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لبنان

هيئة اوجيرو: اصابة الزميل اسعد ريحان بغارة المعيصرة

Lebanon 24
25-09-2024 | 06:34
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اعلنت هيئة اوجيرو عبر منصة "اكس"، "اصابة الزميل اسعد ريحان بغارة المعيصرة كسروان". وتمنت له و لكافة الجرحى الشفاء العاجل".
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