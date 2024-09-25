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لبنان

بعد تلقيهم رسائل تهديد من العدو... اخلاء مبنيين في حارة صيدا

Lebanon 24
25-09-2024 | 06:39
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عملت الجهات المعنيىة في حارة صيدا قرابة الاولى بعد الظهر ، الى اخلاء سكان مبنيين في البلدة بعد تلقيهم رسائل تهديد من العدو الصهيوني بقصفهما. 
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