حزب الله دعا الى المشاركة في تشييع الشهيدين ابراهيم قبيسي وحسين عز الدين

دعا "حزب الله" في بيان، "شعب المقاومة" الى "المشاركة في تشييع الشهيدين السعيدين على طريق القدس القائد الحاج إبراهيم محمد قبيسي (الحاج أبو موسى) والمجاهد حسين هاني عز الدين (الحاج فارس) في الخامسة من عصر اليوم في روضة الحوراء زينب - الغبيري".

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