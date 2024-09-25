بيان توضيحي من بلدية البيرة حول جريمة القتل في قرية الباردة

صدر عن بلدية البيره بيان توضيحي حول جريمة القتل التي حصلت في قرية البارده - خراج البيره، فأشار الى "خلاف وقع بين أشقاء من مدينة طرابلس يملكون منزلا وقطعة أرض في القريه المذكوره. نتج عن ذلك ان المدعو محمد قتل شقيقه عبدالرؤوف. لهذه الاسباب وهم ومن عائلةارناؤط في طرابلس معروفون بلقب "ألبب". وقد جرى تسليم القاتل للقوى الامنية".

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