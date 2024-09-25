عبود: كل الشركات العربية والأجنبية علّقت رحلاتها الى مطار بيروت

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أعلن رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود في بيان اليوم "عدم وجود أي أزمة كما يشاع لعالقين لبنانيين في الخارج، كما حصل في نهاية تموز الماضي، جراء توقف شركات الطيران الأجنبية عن المجيء الى لبنان".وأشار الى أن" المشكلة التي نواجهها في هذا الإطار محدودة ويتم العمل على إحتوائها"، مؤكداً ان" وكلاء مكاتب السياحة والسفر في لبنان يعملون بشكل حثيث على متابعة وحل أمور زبائهم، من خلال إعادة حجز أماكن لهم على متن طائرات شركة طيران الشرق الأوسط، وهذا ما يؤدي الى تأخير سفرهم بعض الوقت".وإذ لفت عبود الى أن "كل شركات الطيران العربية والأجنبية أوقفت رحلاتها حالياً الى مطار بيروت، علماً ان هذا الوضع يخضع لمراجعة يومية"، عَبَّرَ عن" إعتزازه بشركة طيران الشرق الأوسط التي تلعب دوراً كبيراً في توفير السفر للبنانيين، الخارج والوافد، في ظل هذا الوضع الصعب، عبر وضع رحلات إضافية لتلبية الطلب الكبير للسفر من والى لبنان".