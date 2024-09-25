29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
20
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عبود: كل الشركات العربية والأجنبية علّقت رحلاتها الى مطار بيروت
Lebanon 24
25-09-2024
|
06:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود في بيان اليوم "عدم وجود أي أزمة كما يشاع لعالقين لبنانيين في الخارج، كما حصل في نهاية تموز الماضي، جراء توقف شركات الطيران الأجنبية عن المجيء الى لبنان".
Advertisement
وأشار الى أن" المشكلة التي نواجهها في هذا الإطار محدودة ويتم العمل على إحتوائها"، مؤكداً ان" وكلاء مكاتب السياحة والسفر في لبنان يعملون بشكل حثيث على متابعة وحل أمور زبائهم، من خلال إعادة حجز أماكن لهم على متن طائرات شركة طيران الشرق الأوسط، وهذا ما يؤدي الى تأخير سفرهم بعض الوقت".
وإذ لفت عبود الى أن "كل شركات الطيران العربية والأجنبية أوقفت رحلاتها حالياً الى مطار بيروت، علماً ان هذا الوضع يخضع لمراجعة يومية"، عَبَّرَ عن" إعتزازه بشركة طيران الشرق الأوسط التي تلعب دوراً كبيراً في توفير السفر للبنانيين، الخارج والوافد، في ظل هذا الوضع الصعب، عبر وضع رحلات إضافية لتلبية الطلب الكبير للسفر من والى لبنان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عن "جاسوس الضاحية".. هكذا تحرَّك "الحزب" استخباراتياً!
Lebanon 24
عن "جاسوس الضاحية".. هكذا تحرَّك "الحزب" استخباراتياً!
14:00 | 2024-09-24
24/09/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارات الإسرائيلية على لبنان ونزوح الآلاف.. هذا ما فعلته ملكة جمال لبنان
Lebanon 24
بعد الغارات الإسرائيلية على لبنان ونزوح الآلاف.. هذا ما فعلته ملكة جمال لبنان
14:05 | 2024-09-24
24/09/2024 02:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قياديّ بارز... من هو المُستهدف في "غارة الغبيري"؟
Lebanon 24
قياديّ بارز... من هو المُستهدف في "غارة الغبيري"؟
08:07 | 2024-09-24
24/09/2024 08:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عاجل... غارات متتالية على المنازل في هذه البلدة!
Lebanon 24
خبر عاجل... غارات متتالية على المنازل في هذه البلدة!
15:17 | 2024-09-24
24/09/2024 03:17:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تمّ "القضاء على حزب الله"... ماذا كشف تقريرٌ إسرائيليّ؟
Lebanon 24
هل تمّ "القضاء على حزب الله"... ماذا كشف تقريرٌ إسرائيليّ؟
09:00 | 2024-09-24
24/09/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:46 | 2024-09-25
"حزب الله" نعى شهيداً جديداً له بلدة تمنين الفوقا
07:39 | 2024-09-25
بري تابع مع ميقاتي تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية
07:39 | 2024-09-25
الخليل أعطى تعليماته لتخصيص الأولوية في تجهيز وصرف أموال الملفات المرتبطة بشؤون الإغاثة
07:38 | 2024-09-25
عن نشاط 22 أيلول في الديمان.. هذا ما أوضحته رابطة قنوبين للرسالة والتراث
07:33 | 2024-09-25
المطار "شغال"... حمية: الخطر موجود منذ نشأة الكيان الاسرائيلي
07:27 | 2024-09-25
جريمة مروّعة... قتل شقيقه وسلّم نفسه إلى القوى الأمنيّة
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
25/09/2024 14:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
25/09/2024 14:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
25/09/2024 14:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24