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لبنان
شهداء... ما حصيلة الغارات الإسرائيليّة على بعلبك - الهرمل؟
Lebanon 24
25-09-2024
|
06:54
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن حصيلة شهداء الغارات المتتالية للعدوّ الإسرائيلي اليوم على بلدات في بعلبك الهرمل إرتفعت إلى سبعة أشخاص.
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