البرلمان التركي: جريمة إسرائيل ضد المدنيين بلبنان وصلت إلى مستوى لا يمكن تخيله

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أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش أن "الجريمة المرتكبة" من جانب إسرائيل بحق المدنيين في لبنان وصلت "مستوى لا يمكن للإنسانية تخيله".جاء ذلك في خطاب له بالبرلمان الروسي، الأربعاء، أشار خلالها إلى أن "الجرائم السيبرانية" لإسرائيل في لبنان "ضخمت من سجلها الإجرامي".وشدد على أن الوقت حان لإيقاف الحكومة الإسرائيلية التي تتجاهل قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية "من أجل ضمان السلام في الشرق الأوسط".وأضاف: "هذه ليست قضية الفلسطينيين فقط، إنها مسؤولية مشتركة لكل من يقف إلى جانب المظلوم والحق والعدالة".وأكد قورتولموش على ضرورة السعي لضمان السلام والوحدة والتضامن والتنمية في هذه المنطقة الجغرافية من خلال تطوير العلاقات بين روسيا وتركيا.(الأناضول)