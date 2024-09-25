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لبنان
"حزب الله" نعى شهيداً جديداً له بلدة تمنين الفوقا
Lebanon 24
25-09-2024
|
07:46
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نعت المقاومة الاسلامية في بيان " الشهيد المجـاهد محمد حسين علي الرباح "عمار" مواليد عام 1990 من بلدة تمنين الفوقا في البقاع، والذي ارتقى شهـ,يداً على طريق القدس".
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