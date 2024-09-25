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لبنان

مسؤول عسكري إسرائيليّ: علينا الاستعداد لعملية برية في لبنان

Lebanon 24
25-09-2024 | 08:06
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قال قائد القيادة الشمالية في جيش العدوّ الإسرائيلي "دخلنا مرحلة جديدة من الحملة، ويتعيّن أنّ نكون على أهبة الاستعداد للمناورة والقتال".
 
 
وأضاف: "علينا الاستعداد لعملية برية في لبنان".
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