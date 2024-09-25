مسؤول عسكري إسرائيليّ: علينا الاستعداد لعملية برية في لبنان

قال قائد القيادة الشمالية في جيش العدوّ الإسرائيلي "دخلنا مرحلة جديدة من الحملة، ويتعيّن أنّ نكون على أهبة الاستعداد للمناورة والقتال".

وأضاف: "علينا الاستعداد لعملية برية في لبنان".