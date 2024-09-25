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لبنان

الجميّل استقبل سفير صربيا الجديد في لبنان والبيسري

Lebanon 24
25-09-2024 | 08:08
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إستقبل الرئيس أمين الجميّل في مكتبه في بيت المستقبل المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري. وتمحور البحث حول المستجدات المتسارعة التي تشهدها البلاد، وكان التركيز على مسألة النازحين السوريين.
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كما استقبل سفير صربيا الجديد في لبنان ميلان تروجانوفيتش في زيارة تعارف و تم في خلال اللقاء البحث في العلاقات بين البلدين والأوضاع العامة في لبنان.
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