الجميّل استقبل سفير صربيا الجديد في لبنان والبيسري

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إستقبل الرئيس أمين الجميّل في مكتبه في بيت المستقبل المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري. وتمحور البحث حول المستجدات المتسارعة التي تشهدها البلاد، وكان التركيز على مسألة النازحين السوريين.كما استقبل سفير صربيا الجديد في لبنان ميلان تروجانوفيتش في زيارة تعارف و تم في خلال اللقاء البحث في العلاقات بين البلدين والأوضاع العامة في لبنان.