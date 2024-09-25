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لبنان

زيارة تعارف.. البيسري استقبل سفيرة النروج

Lebanon 24
25-09-2024 | 08:30
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 استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه ، سفيرة دولة النروج الجديدة  هيلدا هارالدستاد في زيارة تعارف، حيث جرى عرض لآخر المستجدات، كما تمنى للسفيرة "التوفيق في مهامها الجديدة".
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