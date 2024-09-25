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لبنان

الغارات مُتواصلة في جنوب لبنان والبقاع... إليكم البلدات التي قصفها العدوّ

Lebanon 24
25-09-2024 | 08:41
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لا يزال العدوّ الإسرائيليّ يستهدف عدّة مناطق وخصوصاً في جنوب لبنان، حيث شنّت الطائرات الحربيّة غارات على كوثرية السياد والنميرية وبنعفول.
 
 
كما أغارت طائرات العدوّ على منطقة بين بلدتيّ دبعال وجويا وعلى وادي التوتي في بلدة العباسية.
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كذلك، هزّت غارة قويّة بلدتيّ الخيام والبازوريّة.
 
 
وأيضاً، قصفت طائرات العدوّ منزلاً عند أطراف بلدة كفرتبنيت، من دون وقوع إصابات.
 
 
وعُلِمَ أنّ الطيران الإسرائيليّ استهدف عناصر الرسالة والهيئة الصحية في بلدة البرج الشمالي، ما أدّى إلى إصابة 7 أشخاص.
 
 
واستهدفت طائرات العدوّ أطراف بلدتيّ جبشيت وحاروف وزفتا والبازورية والخيام ودير انطار وزبقين والعباسية.
 
 
أما في البقاع، فأغارت طائرات العدوّ على بلدة دورس في بعلبك.
 
 
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