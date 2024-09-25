عبدالله: لبنان متضامن بمختلف اطيافه مع اهلنا في الجنوب

تفقد النائب بلال عبدالله، ظهر اليوم، موقع الاعتداء الاسرائيلي على طريق عام الجنوب بيروت في بلدة الجية، مطلعا على حجم العدوان.



وندد بـ"الوحشية الاسرائيلية واستمرار غاراتها التدميرية على لبنان وأهله"، مؤكدا ان "لبنان متضامن بمختلف اطيافه مع اهلنا في الجنوب ضد العدو الاسرائيلي" .

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