Advertisement

لبنان

"الحزب" نعى شهيداً من كفرتبنيت الجنوبية

Lebanon 24
25-09-2024 | 08:57
A-
A+
Doc-P-1251807-638628766896765177.png
Doc-P-1251807-638628766896765177.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نعت "المقاومة الاسلامية" في بيان "بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المجاهد عباس إبراهيم شرف الدين "السيد جمال" مواليد عام 1977 من بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
54 شهيداً... ما جديد عمليّات البحث في الضاحية الجنوبية؟
lebanon 24
25/09/2024 19:41:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة فراس الأبيض: 51 شهيداً و223 مصابا في الغارات الإسرائيلية اليوم
lebanon 24
25/09/2024 19:41:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" نعى شهيداً جديداً له بلدة تمنين الفوقا
lebanon 24
25/09/2024 19:41:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": حزام ناري من كفرتبنيت وصولا إلى النبطية الفوقا
lebanon 24
25/09/2024 19:41:19 Lebanon 24 Lebanon 24

"الحزب"

شهيداً

كفرتبنيت

الجنوبية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:27 | 2024-09-25
12:26 | 2024-09-25
12:24 | 2024-09-25
12:22 | 2024-09-25
12:22 | 2024-09-25
12:13 | 2024-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24