"الحزب" نعى شهيداً من كفرتبنيت الجنوبية

نعت "المقاومة الاسلامية" في بيان "بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المجاهد عباس إبراهيم شرف الدين "السيد جمال" مواليد عام 1977 من بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

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