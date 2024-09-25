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لبنان

بـ "صواريخ فادي 1".. مستعمرة كريات ‏موتسكين بمرمى نيران الحزب

Lebanon 24
25-09-2024 | 08:55
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إستهدف حزب الله، بعد ظهر اليوم الأربعاء، للمرة الثانية مستعمرة كريات ‏موتسكين بصليات من صواريخ فادي 1.‏ 
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صواريخ

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