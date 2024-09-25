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لبنان

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 60 هدفًا لـ "حزب الله"!

Lebanon 24
25-09-2024 | 08:55
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زعم المتحدّث بإسم الجيش الاسرائيلي "أفيخاي أدرعي"، اليوم الاربعاء، على حسابه عبر منصة "اكس" أنّ "جيش الدفاع استكمل مهاجمة نحو 60 هدفًا لركن الاستخبارات في حزب الله".

أضاف: "أغارت طائرات حربية لجيش الدفاع بتوجيه من هيئة الاستخبارات على نحو 60 هدفاً لركن الاستخبارات في حزب الله".

وأشار أدرعي إلى أنّه "خلال الغارات تم تدمير وسائل جمع معلومات ومقرات قيادة وبنى إضافية يستخدمها العدو لبلورة صورة الاستخبارات".



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