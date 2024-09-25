الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 60 هدفًا لـ "حزب الله"!

#عاجل 🟡 جيش الدفاع استكمل مهاجمة نحو 60 هدفًا لركن الاستخبارات في حزب الله
🔸أغارت طائرات حربية لجيش الدفاع بتوجيه من هيئة الاستخبارات على نحو 60 هدف إرهابي لركن الاستخبارات في حزب الله.
🔸خلال الغارات تم تدمير وسائل جمع معلومات ومقرات قيادة وبنى إضافية يستخدمها العدو لبلورة… pic.twitter.com/PEvucBg8l7
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 25, 2024
#عاجل 🟡 جيش الدفاع استكمل مهاجمة نحو 60 هدفًا لركن الاستخبارات في حزب الله
🔸أغارت طائرات حربية لجيش الدفاع بتوجيه من هيئة الاستخبارات على نحو 60 هدف إرهابي لركن الاستخبارات في حزب الله.
🔸خلال الغارات تم تدمير وسائل جمع معلومات ومقرات قيادة وبنى إضافية يستخدمها العدو لبلورة… pic.twitter.com/PEvucBg8l7