الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 60 هدفًا لـ "حزب الله"!

#عاجل 🟡 جيش الدفاع استكمل مهاجمة نحو 60 هدفًا لركن الاستخبارات في حزب الله



🔸أغارت طائرات حربية لجيش الدفاع بتوجيه من هيئة الاستخبارات على نحو 60 هدف إرهابي لركن الاستخبارات في حزب الله.



🔸خلال الغارات تم تدمير وسائل جمع معلومات ومقرات قيادة وبنى إضافية يستخدمها العدو لبلورة… pic.twitter.com/PEvucBg8l7 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 25, 2024 Advertisement

زعم المتحدّث بإسم الجيش الاسرائيلي "أفيخاي أدرعي"، اليوم الاربعاء، على حسابه عبر منصة "اكس" أنّ "جيش الدفاع استكمل مهاجمة نحو 60 هدفًا لركن الاستخبارات في حزب الله".أضاف: "أغارت طائرات حربية لجيش الدفاع بتوجيه من هيئة الاستخبارات على نحو 60 هدفاً لركن الاستخبارات في حزب الله".وأشار أدرعي إلى أنّه "خلال الغارات تم تدمير وسائل جمع معلومات ومقرات قيادة وبنى إضافية يستخدمها العدو لبلورة صورة الاستخبارات".