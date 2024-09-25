بصلية من صواريخ فادي 3... "الحزب" قصف مصنع مواد متفجرة ‏في زخرون



صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان الآتي:



"دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 25-09-2024 مصنع المواد المتفجرة ‏في منطقة زخرون بصلية من صواريخ فادي 3".

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