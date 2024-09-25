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لبنان

تزامناً مع الغارات المكثّفة على لبنان... الجيش الإسرائيلي يستدعي لواءين

Lebanon 24
25-09-2024 | 09:12
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قال جيش العدوّ الإسرائيلي إنه سيستدعي لواءين إضافيين من قوات الاحتياط لتنفيذ مهام عملياتية على الجبهة الشمالية.
 
وأشار جيش العدوّ في بيان، إلى أنّ "استدعاء اللواءين سيسمح بمواصلة الجهود القتالية ضد حزب الله" وحماية مواطني إسرائيل، وخلق الظروف لإعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم".
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