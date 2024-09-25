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لبنان

بيان من "حزب الله"... إليكم ما فعله بطائرتين حربيتين إسرائيليتين

Lebanon 24
25-09-2024 | 09:26
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "وحدات الدفاع الجوي تصدّت لطائرتين ‏حربيتين معاديتين ‏مقابل بلدتي حولا وميس الجبل بالأسلحة المناسبة، وأجبرتهما على مغادرة الأجواء ‏اللبنانية".‏ 
 
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