بيان من "حزب الله"... إليكم ما فعله بطائرتين حربيتين إسرائيليتين

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "وحدات الدفاع الجوي تصدّت لطائرتين ‏حربيتين معاديتين ‏مقابل بلدتي حولا وميس الجبل بالأسلحة المناسبة، وأجبرتهما على مغادرة الأجواء ‏اللبنانية".‏

Advertisement