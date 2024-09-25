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لبنان

نجاة رئيس بلدية البرج الشمالي بعد غارة استهدفت البلدة

Lebanon 24
25-09-2024 | 09:26
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نجا رئيس بلدية البرج الشمالي علي ديب، من الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منازل في البلدة وأدت إلى سقوط جرحى. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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