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لبنان

تقرير للأمانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع عن الإعتداءات الإسرائيليّة على لبنان

Lebanon 24
25-09-2024 | 09:25
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أعلنت الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع أنّ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان ارتفع إلى 1247، إضافة إلى إصابة 5278 شخصاً.
 
 
وأشارت إلى أنّ لبنان شهد في اليومين الاخيرين حركة نزوح كبيرة من المناطق التي تتعرّض للقصف إلى مناطق مختلفة في جبل لبنان والبقاع والشمال وبيروت.
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وتابعت الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع أنّ عدد النازحين الجدد وصل إلى 104130 منهم 43600 يقيمون في مراكز الايواء، بينما 60530 يقيمون في منازل.
 
 
وقالت إنّ الحكومة تُنسق مع منظمات الامم المتحدة من أجل تأمين الخدمات الانسانية لاغاثة المنكوبين والنازحين في مراكز الايواء.
 
 
المزيد من التفاصيل عبر التقرير أدناه الذي أصدرته الامانة:
 
 
 
 
 
 
 
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