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لبنان

سلام : إختلاط الدم العراقي بالدم اللبناني هو أسمى صور الأخوة والتضامن

Lebanon 24
25-09-2024 | 09:30
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 شارك وزير الاقتصاد أمين سلام ، "مصاب الشعب العراقي" في استشهاد احد افراد الجالية العراقية اليوم في قرية طير فلسيه الجنوبية من جرّاء القصف الإسرائيلي، وقدم واجب العزاء لأعضاء السفارة ووالد الشهيد ذو الفقار الجبوري (22 عاما) في مقر السفارة العراقية في منطقة الرملة البيضاء.
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وقال في كلمة لوالد الشهيد: "ان اختلاط الدم العراقي بالدم اللبناني، هو أسمى صور الأخوة والتضامن في سبيل الوقوف في وجه هذا العدوان الدموي الغاشم".
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