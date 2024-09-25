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لبنان

وكالة داخلية الجرد في "التقدمي الإشتراكي" باشرت عملية تسهيل وصول النازحين

Lebanon 24
25-09-2024 | 09:39
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أعلنت وكالة داخلية الجرد في الحزب "التقدمي الإشتراكي" والمؤسسات الرديفة في الحزب بعد اجتماعها الموسع استعداداً  للوقوف إلى جانب أبناء الجنوب النازحين، انها باشرت في عملية "تسهيل حركة وصول النازحين جراء العدوان الاسرائيلي، حيث تم توزعيهم على كل المدارس والثانويات الرسمية بالتنسيق مع اللجنة المركزية والهيئات المعنية، كذلك بادرت الى تقديم العديد من المستلزمات الضرورية واللازمة لهم".
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وفي قرى جرد عاليه، تم تأمين الأدوية وحليب الأطفال من قبل الاتحاد النسائي التقدمي، وتوزيع وجبات غذائية ومستلزمات أساسية بمشاركة فروع "التقدمي" ومنظمة الشباب التقدمي وجمعية الكشاف التقدمي. كما تم توزيع وسائد وأغطية من قبل مؤسسة فرح الإجتماعية وجمعيات أخرى".
 
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