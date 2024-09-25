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لبنان

بعد تلقي مواطنين رسائل تهديد وإخلاء مبنيين... ماذا أوضحت أمن الدولة؟

Lebanon 24
25-09-2024 | 09:57
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أعلنت مديرية جهاز امن الدولة الاقليمية في محافظة الجنوب في بيان انه " بعد عملية تقص وتحرٍّ عن مصدر الرسائل النصية التي تلقاها سكان مبنيين في بلدة حارة صيدا ومفادها تهديدهم من قبل العدوّ الإسرائيلي بقصف المبنيين بقاطنيهما، وساد بنتيجتها  حالة من الهلع في ما بينهم والعمل على اخلائهم، ثبت انها مفبركة وغير صحيحة".
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